Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди

"Щоб усі без фотошопу мали такий вигляд", – відреагували фоловери брюнетки

Дружина українського нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця взялася за давнє. Після публікації відео розборок зі своїм чоловіком, в яких містилася і нецензурна лексика, Анна знову почала стріляти очима зі своєї сторінки в соцмережах.

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Жагуча брюнетка поділилася з фоловерами фото, на якому вона в чорному піджачку поверх такого ж кольору боді залишила відкриті ніжки і при цьому акцентувала на своїй "візитівці" – бюсті.

Справжня королева повернулася!

Неймовірна!

Щоб усі без фотошопу мали такий вигляд. Вибухова, як завжди!

Космос-с-с! – такими компліментами нагородили Анну Кравець її підписники в Instagram.

Нагадаємо, торік пара розійшлася і збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.

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Анна Кравець / Фото: Instagram В тренді Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту

Артем Кравець і його дружина Анна / Фото: Instagram

Днями Анна Кравець дорікнула чоловікові за ігрову залежність, показавши, як той не може відлипнути від "стрілялки" на смартфоні.

Відео: Instagram

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