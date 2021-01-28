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Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди

28 січня, 10:20

Олег Люлька Олег Люлька

"Щоб усі без фотошопу мали такий вигляд", – відреагували фоловери брюнетки

Дружина українського нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця взялася за давнє. Після публікації відео розборок зі своїм чоловіком, в яких містилася і нецензурна лексика, Анна знову почала стріляти очима зі своєї сторінки в соцмережах.

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Жагуча брюнетка поділилася з фоловерами фото, на якому вона в чорному піджачку поверх такого ж кольору боді залишила відкриті ніжки і при цьому акцентувала на своїй "візитівці" – бюсті.

  • Справжня королева повернулася!
  • Неймовірна!
  • Щоб усі без фотошопу мали такий вигляд. Вибухова, як завжди!
  • Космос-с-с! – такими компліментами нагородили Анну Кравець її підписники в Instagram.

Нагадаємо, торік пара розійшлася і збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.

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Анна Кравець

Анна Кравець / Фото: Instagram

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Артем Кравець і його дружина Анна

Артем Кравець і його дружина Анна / Фото: Instagram

Днями Анна Кравець дорікнула чоловікові за ігрову залежність, показавши, як той не може відлипнути від "стрілялки" на смартфоні.

Відео: Instagram
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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Анна Кравець WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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