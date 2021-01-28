Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди

Дружина українського нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця взялася за давнє. Після публікації відео розборок зі своїм чоловіком, в яких містилася і нецензурна лексика, Анна знову почала стріляти очима зі своєї сторінки в соцмережах.
Жагуча брюнетка поділилася з фоловерами фото, на якому вона в чорному піджачку поверх такого ж кольору боді залишила відкриті ніжки і при цьому акцентувала на своїй "візитівці" – бюсті.
- Справжня королева повернулася!
- Неймовірна!
- Щоб усі без фотошопу мали такий вигляд. Вибухова, як завжди!
- Космос-с-с! – такими компліментами нагородили Анну Кравець її підписники в Instagram.
Нагадаємо, торік пара розійшлася і збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.
Днями Анна Кравець дорікнула чоловікові за ігрову залежність, показавши, як той не може відлипнути від "стрілялки" на смартфоні.
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