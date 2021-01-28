После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь

"Чтоб все так без фотошопа выглядели", – отреагировали фолловеры брюнетки

Жена украинского нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца взялась за старое. После публикации видео разборок со своим мужем, в которых присутствовала и нецензурная лексика, Анна снова принялась стрелять глазками со своей страницы в соцсетях.

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Жгучая брюнетка поделилась с фолловерами фото, на котором она в черном пиджачке поверх такого же цвета боди оставила открытыми ножки и при этом сделала акцент на своей "визитной карточке" – бюсте.

Настоящая королева вернулась!

Невероятная!

Чтоб все так без фотошопа выглядели. Взрывная, как всегда!

Космоссс! – такими комплиментами наградили Анну Кравец ее подписчики в Instagram

Напомним, в прошлом году пара расставалась и собиралась разводиться. Но не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась. В декабре Артем Кравец поздравил жену с днем рождения яркими фотографиями.

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Анна Кравец / Фото: Instagram В тренде Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

На днях же Анна Кравец упрекнула мужа в игорной зависимости, показав, как тот не может отлипнуть от "стрелялки" на смартфоне.

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram

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