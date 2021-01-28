Українська
$ 28,17
34,12
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь

28 января, 10:20

Олег Люлька Олег Люлька

"Чтоб все так без фотошопа выглядели", – отреагировали фолловеры брюнетки

Жена украинского нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца взялась за старое. После публикации видео разборок со своим мужем, в которых присутствовала и нецензурная лексика, Анна снова принялась стрелять глазками со своей страницы в соцсетях.

Реклама

Жгучая брюнетка поделилась с фолловерами фото, на котором она в черном пиджачке поверх такого же цвета боди оставила открытыми ножки и при этом сделала акцент на своей "визитной карточке" – бюсте.

  • Настоящая королева вернулась!
  • Невероятная!
  • Чтоб все так без фотошопа выглядели. Взрывная, как всегда!
  • Космоссс! – такими комплиментами наградили Анну Кравец ее подписчики в Instagram

Напомним, в прошлом году пара расставалась и собиралась разводиться. Но не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась. В декабре Артем Кравец поздравил жену с днем рождения яркими фотографиями.

Реклама

Анна Кравец

Анна Кравец / Фото: Instagram

В тренде
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

Артем Кравец и его жена Анна

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

На днях же Анна Кравец упрекнула мужа в игорной зависимости, показав, как тот не может отлипнуть от "стрелялки" на смартфоне.

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной
Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительнойФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять