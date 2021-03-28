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Спокусився на святе: тренер збірної Англії запропонував відмовити від соцмереж

28 березня, 15:36

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гарет Саутгейт вирішив підтримати знаменитого француза Тьєррі Анрі

Із незвичайною пропозицією звернувся до своїх футболістів наставник збірної Англії по футболу Гарет Саутгейт. 50-річний фахівець запропонував гравцям піти з соціальних мереж. Із одного боку він підтримав вчинок колишньої зірки "Арсенала" Тьєррі Анрі. Темношкірий француз відмовився від соцмереж через те, що там не контролюються прояви расизму. А з другого боку Саутгейт визнав, що часто повідомлення в інтернеті негативно впливають на гравців і з інших причин.

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Слова Гарета призводить Sky Sports:

"Соціальні мережі не контролюють ситуацію, тому я повністю розумію відмову від них. Думаю, що кожному гравцеві, кожній помітній людині, хто може отримати таке негативне увагу, варто задуматися, чи хоче він бути в такій ситуації?

Під час зборів я намагаюся дистанціюватися від ЗМІ. Так, я не дуже в курсі того, що відбувається в світі, але, якщо я не отримую негатив, світ стає краще. Так що, вважаю, нашим гравцям варто задуматися над таким кроком".

При цьому він висловився і про колег, які стикаються з такою ж проблемою в багатьох командах:

"Одна з головних турбот будь-якого тренера в Англії в тому, що після гри гравці заходять в роздягальню і починають дивитися в телефон. У цей момент вони дуже вразливі і виснажені. Які відгуки вони можуть там почути?"

Тим часом, на нашому сайті йде онлайн Україна – Фінляндія.

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Підопічні Саутгейта сьогодні зіграють в Тирані зі збірною Албанії. Дивіться, як Англія розгромила Сан-Марино три дні тому:

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