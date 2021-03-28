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Покусился на святое: тренер сборной Англии предложил отказать от соцсетей

28 марта, 15:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Гарет Саутгейт решил поддержать знаменитого француза Тьерри Анри

С необычным предложением обратился к своим футболистам наставник сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт. 50-летний специалист предложил игрокам уйти из социальных сетей. С одной стороны он поддержал поступок бывшей звезды "Арсенала" Тьерри Анри. Темнокожий француз отказался от соцсетей из-за того, что там не контролируются проявления расизма. А со второй стороны Саутгейт признал, что часто сообщения в интернете негативно влияют на игроков и по другим причинам.

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Слова Гарета приводит Sky Sports:

"Социальные сети не контролируют ситуацию, поэтому я полностью понимаю отказ от них. Думаю, что каждому игроку, каждому заметному человеку, кто может получить такое негативное внимание, стоит задуматься, хочет ли он оказаться в такой ситуации?

Во время сборов я стараюсь дистанцироваться от СМИ. Да, я не очень в курсе происходящего в мире, но, если я не получаю негатив, мир становится лучше. Так что, считаю, нашим игрокам стоит задуматься над таким шагом".

Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

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При этом он высказался и о коллегах, которые сталкиваются с такой же проблемой во многих командах:

"Одна из главных забот любого тренера в Англии в том, что после игры игроки заходят в раздевалку и начинают смотреть в телефон. В этот момент они очень уязвимы и измождены. Какие отзывы они могут там услышать?"

Тем временем, на нашем сайте идет онлайн Украина – Финляндия.

Подопечные Саутгейта сегодня сыграют в Тиране со сборной Албании. Смотрите, как Англия разгромила Сан-Марино три дня назад:

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