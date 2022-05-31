Переможці Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА: Україна назвала склад на Шотландію

Головний тренер національної команди Олександр Петраков обрав футболістів, які будуть битися за путівку на чемпіонат світу у Катарі

Лунін і Пятов з євротрофеями / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 1 червня, збірна України може зробити крок на шляху до Катару-2022. У Глазго українці зіграють стиковий матч чемпіонату світу проти Шотландії.

Наша команда вже прибула до столиці Шотландії. У її складі новоспечений переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін. А також переможець Кубка УЄФА-2009 Андрій Пятов.

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Ось список усіх гравців, яких Олександр Петраков взяв до Шотландії.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина). Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

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Якщо українська команда обіграє Шотландію, то 5 червня зіграє проти Уельсу вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022.