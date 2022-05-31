Не можна співчувати Україні! Гучна заява із Шотландії

Вже завтра збірна України зіграє проти Шотландії стиковий матч ЧС-2022. Напередодні легенда шотландського футболу Грем Сунесс заявив, що вболіватиме за нашу команду.

Проте з ним категорично не погоджується колишній нападник збірної Шотландії Чарлі Ніколас.

"Суннес заявив, що він чекає на перемогу України. Усі ми маємо право на свою думку. Але я його не підтримую. Я хочу, щоб Шотландія виграла.

Я чітко розумію, чому люди бажають виходу України на ЧС-2022 з огляду на те, що відбувається в їхній країні. Але у футболі не можна дозволити собі співчуття.

Шотландія має віддати все, щоб перемогти. Не забувайте, що ми востаннє грали на мундіалі 24 роки тому", – сказав Ніколас в інтерв'ю Daily Record.