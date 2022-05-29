Кубок Ліги чемпіонів з українським прапором. Лунін присвятив перемогу Батьківщині

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін став третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів

Андрій Лунін зробив важливий меседж усьому світові / Фото: Колаж: Сьогодні

Королівський клуб у божевільному матчі став 14-кратним володарем найпрестижнішого єврокубкового трофею. Фінал Ліверпуль – Реал (0:1) точно увійде до історії світового футболу.

Серед володарів головного єврокубкового трофею опинився українець Андрій Лунін. Він хоч і провів матч на лаві запасних, але повноцінний учасник фіналу.

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Свою перемогу Андрій Лунін присвятив Україні. На церемонію святкування Андрій вийшов із українським прапором, який накинув на кубок Ліги чемпіонів.

"Кубок чемпіонів з українським прапором. Зараз важливо, щоб не забували про нашу країну та про те, що відбувається!!! Сподіваюся, цей момент і ця гра подарувала українцям посмішки", – написав у Instagram Андрій Лунін.

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Після перемоги в Лізі чемпіонів Лунін дав коментар іспанським ЗМІ, в якому наголосив на значенні цієї події для українців.

"Для всіх мадридистів – це надважливий кубок. І, крім того, ви знаєте... Для моєї країни, для моїх близьких це теж особливий момент, який ми створили разом і сподіваюся, це подарувало посмішку кожному", – сказав Лунін.

Відмітимо, що Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав головний єврокубковий трофей. Раніше перемог у Лізі чемпіонів добивалися Андрій Шевченко з Міланом у сезоні-2002/03 та Анатолій Тимощук із Баварією-2012/13.