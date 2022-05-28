Лунін – четвертий! Усі українські фінали Ліги чемпіонів

Четвертим українцем, який зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, буде Андрій Лунін із Реала. Сьогодні матч проти Ліверпуля

Шевченко, Зінченко, Лунін і Тимощук - представники України у фіналах Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

28 травня у передмісті Парижа буде зіграний фінал Ліги чемпіонів. Голкіпер Андрій Лунін став лише четвертим українцем, хто зіграє у головному матчі турніру. Слідкуйте за онлайном фіналу ЛЧ Ліверпуль – Реал.

А ми розповімо про всі фінали Ліги чемпіонів за участю наших гравців.

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ЛЧ-2003. Мілан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)

Саме гол Андрія Шевченка у серії післяматчевих пенальті приніс Мілану трофей.

ЛЧ-2005. Ліверпуль – Мілан – 3:3 (3:2, пін.)

У тому божевільному матчі, коли англійці відіграли три голи, саме Шевченко не реалізував свій удар з 11 метрів у серії.

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ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1 (6:5, пен.)

Андрій Шевченко провів весь матч на лаві запасних Челсі.

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ЛЧ-2010 Інтер – Баварія – 2:0

Анатолій Тимощук потрапив до заявки мюнхенського клубу, але на полі так і не з'явився.

ЛЧ-2012. Челсі – Баварія – 1:1 (4:3, пен.)

Цього разу Тимощук відіграв усі 120 хвилин, але трофей поїхав до Лондона.

ЛЧ-2013. Баварія – Боруссія Д – 2:1

Анатолій Тимощук знову провів усю гру у запасі, але з третьої спроби отримав медаль переможця Ліги чемпіонів.

ЛЧ-2021. Манчестер Сіті – Челсі – 0:1

Олександр Зінченко провів на полі 90 хвилин, але отримав лише срібну медаль.