Дорогою Реброва. Український тренер очолить Ференцварош

Угорський Ференцварош вирішив звільнити головного тренера Петера Штегера, повідомляє офіційний сайт клубу. Одним із основних кандидатів на посаду наставника "зелених орлів" називають Віктора Скрипника.

Як повідомляє у своєму Twitter журналіст Ендрю Тодос, український тренер уже провів попередні переговори із колишнім клубом Сергія Реброва. З великою ймовірністю Віктор Скрипник покине луганську Зорю цієї зими.

SKRIPNYK TO FRADI?



Negotiations in v preliminary stages



Theres a possibility he may even leave Zorya this winter! https://t.co/wBjIdD0GVN