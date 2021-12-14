Дорогою Реброва. Український тренер очолить Ференцварош

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник незабаром може залишити свій клуб та стати біля керма чемпіона Угорщини

Віктор Скрипник – кандидат на посаду головного тренера Ференцвароша / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорський Ференцварош вирішив звільнити головного тренера Петера Штегера, повідомляє офіційний сайт клубу. Одним із основних кандидатів на посаду наставника "зелених орлів" називають Віктора Скрипника.

Як повідомляє у своєму Twitter журналіст Ендрю Тодос, український тренер уже провів попередні переговори із колишнім клубом Сергія Реброва. З великою ймовірністю Віктор Скрипник покине луганську Зорю цієї зими.

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SKRIPNYK TO FRADI?



Viktor Skripnyk (який мав бути знайомий з будь-яким офісом від top Hungarian clubs yday) є одним з лідерів літератури до дитини vacant Ferencvaros job



Negotiations in v preliminary stages



Theres a possibility he may even leave Zorya this winter! https://t.co/wBjIdD0GVN - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 13, 2021

Додамо, що Ференцварош посідає друге місце у чемпіонаті Угорщини. Невдало команда виступила і у груповому раунді Ліги Європи. За підсумками виступів чемпіон Угорщини посів 4-те місце у групі та вибув із єврокубків.

Контракт Віктора Скрипника із Зорею спливає влітку 2022 року. На зимові канікули луганці пішли на 4-му місці турнірної таблиці чемпіонату України.

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Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Нагадаємо, з 2018 до 2021 року Ференцварош очолював інший український тренер – Сергій Ребров. За період роботи українця "Форди" тричі ставали чемпіонами Угорщини, а також уперше за 25 років пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Влітку 2021 року, після конфлікту з босами, Сергій Ребров покинув Ференцварош.