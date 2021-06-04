Ребров пішов з Ференцвароша після трьох чемпіонських титулів і конфлікту з босами

Український тренер Сергій Ребров розлучився з угорським клубом, отримавши звання кращого наставника країни, і тепер перебуває в пошуках роботи

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Український тренер Сергій Ребров пішов з угорського Ференцвароша. 47-річний наставник покинув клуб з Будапешта, з яким працював з 2018 року після відходу з Динамо – повідомляє прес-служба команди. Раніше наш тренер зацікавив турецького гранда.

Нагадаємо, що Ференцварош забезпечив собі чемпіонство за чотири тури до завершення сезону в Угорщині. Цей титул став для команди третім поспіль. А Ребров був визнаний кращим тренером сезону-2020/2021 в чемпіонаті Угорщини.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

Раніше Ребров розкрив причини конфлікту з президентом клубу Габором Кубатовим, які призвели до від'їзду українця вже зараз.

"У кожного своя правда. Я довго мовчав і не хотів це все коментувати, але, мабуть, пора. На початку сезону я сказав президенту, що не згоден з деякими речами щодо трансферної політики. Вважаю, що після трьох чемпіонських титулів, після виходів до Ліги Європи і Ліги чемпіонів точно заслуговую, щоб перед запрошенням нових гравців моя думка була почута. Президент мене запевнив, що не буде ніяких трансферів без моєї згоди, а після цього клуб підписав ще одного новачка", – наводить слова Реброва Команда №1

Відмітимо, що Реброва сватають в грецький АЕК, Аль-Айн з ОАЕ і навіть в Тоттенгем.

Разом з тим повідомлялося, що Ребров може залишитися біля розбитого корита через Шевиу. Як подейкують в кулуарах, Сергій Ребров покидає Ференцварош заради роботи у збірній України. Але не виключено, що сам Шевченко вирішить залишитися в національній команді після Євро.

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