По пути Реброва. Украинский тренер возглавит Ференцварош

Венгерский Ференцварош принял решение уволить главного тренера Петера Штегера, сообщает официальный сайт клуба. Одним из основных кандидатов на пост наставника "зеленых орлов" называют Виктора Скрипника.

Как сообщает в своем Twitter журналист Эндрю Тодос, украинский тренер уже провел предварительные переговоры с бывшим клубом Сергея Реброва. С большой вероятностью Виктор Скрипник покинет луганскую Зарю этой зимой.

SKRIPNYK TO FRADI?



Viktor Skripnyk (who had been rumoured to be have offers from top Hungarian clubs yday) is one of the leading candidates to fill the vacant Ferencvaros job



Negotiations in v preliminary stages



