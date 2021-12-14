По пути Реброва. Украинский тренер возглавит Ференцварош

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник в скором времени может покинуть свой клуб и стать у руля чемпиона Венгрии

Виктор Скрипник - кандидат на пост главного тренера Ференцвароша / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерский Ференцварош принял решение уволить главного тренера Петера Штегера, сообщает официальный сайт клуба. Одним из основных кандидатов на пост наставника "зеленых орлов" называют Виктора Скрипника.

Как сообщает в своем Twitter журналист Эндрю Тодос, украинский тренер уже провел предварительные переговоры с бывшим клубом Сергея Реброва. С большой вероятностью Виктор Скрипник покинет луганскую Зарю этой зимой.

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SKRIPNYK TO FRADI?



Viktor Skripnyk (who had been rumoured to be have offers from top Hungarian clubs yday) is one of the leading candidates to fill the vacant Ferencvaros job



Negotiations in v preliminary stages



Theres a possibility he may even leave Zorya this winter! https://t.co/wBjIdD0GVN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 13, 2021

Добавим, что Ференцварош занимает второе место в чемпионате Венгрии. Неудачно команда выступила и в групповом раунде Лиги Европы. По итогам выступлений чемпион Венгрии занял 4-е место в группе и выбыл из еврокубков.

Контракт Виктора Скрипника с Зарей истекает летом 2022 года. На зимние каникулы луганчане ушли на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

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Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Напомним, с 2018 по 2021 год Ференцварош возглавлял другой украинский тренер – Сергей Ребров. За период работы украинца "Форды" трижды становились чемпионами Венгрии, а также впервые за 25 лет пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Летом 2021 года, после конфликта с боссами, Сергей Ребров покинул Ференцварош.