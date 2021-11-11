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Петраков прибрав двох лідерів зі збірної: заявка України на Болгарію

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 листопада, 10:34
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Поза заявкою "синьо-жовтих" на товариську гру з болгарами опинилися Шапаренко та Забарний – судячи з усього, тренер вирішив дати їм перепочинок перед Боснією
Олександр Петраков - головний тренер збірної України
Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters

Олександр Петраков озвучив заявку із 23 гравців на сьогоднішній товариський матч із Болгарією в Одесі. Початок о 19:30. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

До заявки збірної України повернувся її найдорожчий виконавець – Руслан Маліновський (30 млн євро), з яким коуч "синьо-жовтих" Петраков примирився після скандалу.

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При цьому поза заявкою на Болгарію, як повідомляє сайт УАФ, опинилися два гравці Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко, яких, вочевидь, Петраков вирішив приберегти на вирішальний матч відбору ЧС-2022 з Боснією та Герцеговиною на її полі, який відбудеться 16 листопада.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / Фото: Getty Images

Ілля Забарний
Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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ЗАЯВКА УКРАЇНИ НА БОЛГАРІЮ

  • Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
  • Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
  • Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко
  • Нападники: Яремчук, Сікан, Довбик

Раніше ми писали, що матч України з Боснією опинився під загрозою

Україна vs Боснія
Україна vs Боснія / Фото: Reuters

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Тим часом Ярмоленко принизив Гармаша у збірній знущальним фінтом.

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