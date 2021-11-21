Перестрілка у Флоренції: Фіорентина та Мілан забили сім м'ячів на двох

"Россонері" були близькі до камбеку, але все ж таки програли "фіалкам" вперше з 2015 року

Матч Серії А Фіорентіна - Мілан / Фото: Reuters

Центральний поєдинок 13-го туру італійської Серії А, в якому Фіорентина на домашньому стадіоні "Артеміо Франкі" приймала Мілан, вдався на славу.

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Команди забили сім м'ячів на двох. На 60-й хвилині "фіалки" повели 3:0 і, як здавалося, поховали інтригу, але потім дубль нестаріючого Златана Ібрагімовича змусив Душана Влаховича і компанію сильно понервувати.

Талановитий сербський форвард, який конкурує з Ібрагімовичем у бомбардирських перегонах Серії А, теж відповів дублем, але створити камбек "росонері" не вдалося.

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Перестрілка у Флоренції завершилася перемогою господарів із рахунком 4:3. Фіорентина перемогла Мілан вперше з 2015 року, а також завдала підопічним Стефано Піолі першої поразки в сезоні

Чемпіонат Італії Серія А. 13-й тур

Фіорентина – Мілан 4:3

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Голи: Дункан,15', Сапонара, 45+1', Влахович, 60', 86' – Ібрагімович, 62', 67', Венуті (автогол), 90+6'.

Фіорентина: Терраччано – Одріосола, Венуті, Ігор, Біраги – Бонавентура (Кастровіллі, 69'), Торрейра, Дункан (Малех, 90+3') – Кальєхон (Гонсалес, 69'), Влахович, Сапонара.

Мілан: Татарушану – Калулу (Флоренці, 57'), Габбія, К'єр, Тео Ернандес – Тоналі (Беннасер, 74'), Кессьє – Салемакерс (Месіас, 57'), Браїм Діас (Жиру, 57'), Леау (Крунич) 80') – Ібрагімович.

Після цього результату "фіалки", набравши 21 очко, піднялися на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату. Мілан залишився другим, але Наполі тепер має можливість відірватися у разі успіху в поєдинку з Інтером у головній події недільної програми туру.

Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує на посаді головного тренера Дженоа домашнім матчем проти Роми Жозе Моурінью.