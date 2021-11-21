20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Перестрелка во Флоренции: Фиорентина и Милан забили семь мячей на двоих

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 00:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Россонери" были близки к камбэку, но все же проиграли "фиалкам" впервые с 2015 года
Матч Серии А Фиорентина - Милан
Матч Серии А Фиорентина - Милан / Фото: Reuters

Центральный поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина на домашнем стадионе "Артемио Франки" принимала Милан, удался на славу.

Читайте также: Моуринью пожелал Шеве проиграть

Реклама

Команды забили семь мячей на двоих. К 60-й минуте "фиалки" повели 3:0 и, как казалось, похоронили интригу, но затем дубль нестареющего Златана Ибрагимовича заставил Душана Влаховича и компанию знатно понервничать.

Талантливый сербский форвард, который конкурирует с Ибрагимовичем в бомбардирской гонке Серии А, тоже ответил дублем, но сотворить камбэк "россонери" не удалось.

Реклама

Перестрелка во Флоренции завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Фиорентина победила Милан впервые с 2015 года, а также нанесла подопечным Стефано Пиоли первое поражение в сезоне.

Чемпионат Италии Серия А. 13-й тур

Фиорентина – Милан 4:3

Реклама

Голы: Дункан,15', Сапонара, 45+1', Влахович, 60', 86' – Ибрагимович, 62', 67', Венути (автогол), 90+6'.

Фиорентина: Терраччано – Одриосола, Венути, Игор, Бираги – Бонавентура (Кастровилли, 69'), Торрейра, Дункан (Малех, 90+3') – Кальехон (Гонсалес, 69'), Влахович, Сапонара.

Милан: Татарушану – Калулу (Флоренци, 57'), Габбия, Кьер, Тео Эрнандес – Тонали (Беннасер, 74'), Кессье – Салемакерс (Мессиас, 57'), Браим Диас (Жиру, 57'), Леау (Крунич, 80') – Ибрагимович.

После этого результата "фиалки", набрав 21 очко, поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Милан остался вторым, но у Наполи теперь есть возможность оторваться в случае успеха в поединке с Интером в главном событии воскресной программы тура.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера Дженоа домашним матчем против Ромы Жозе Моуринью.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Суббота, 20 ноября
2:1
Видео О матче
2:0
Видео О матче
3:1
Видео О матче
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять