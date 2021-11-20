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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Хитрит? Шева рассказал, как будет играть против Моуринью

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 ноября, 17:03
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В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко проведет первый официальный матч у руля Дженоа – команда украинца примет Рому, возглавляемую Жозе Муоринью
Жозе Моуринью и Андрей Шевченко
Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко призвал болельщиков не ждать от Дженоа игры с особым тренерским почерком в поединке с Ромой, который состоится в Генуе 21 ноября. Начало – 21:45 по Киеву. Украинец лукавит?

"Не факт, что в воскресенье мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит конкретно этим исполнителям", – приводит слова Шевченко Football.ua со ссылкой на итальянские медиа.

Андрей Шевченко и Горан Пандев
Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

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"Два сильнейших воина – время и терпение. Правильный настрой станет таким же козырем для нас, как и болельщики, которые придут на стадион", – говорит перед игрой с Ромой Шева.

Андрей Шевченко. Фото – ФК Дженоа
Андрей Шевченко. Фото – ФК Дженоа

"Рома, несмотря на последние неудачи, остается сильным оппонентом. Динамичная команда. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Нас ждет тяжелый поединок", – добавил Шевченко.

Моуринью и Шевченко
Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

Напомним, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

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Отметим, что после 12 туров Дженоа пребывает на 17-й строчке в Серии А, возле зоны вылета. Рома – на шестой строчке.

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7
Десна
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8
Верес
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9
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10
Рух
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