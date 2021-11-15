Без кума Шевы не обошлось? Личный врач Берлускони возглавил Дженоа

Сегодня клуб Андрея Шевченко презентовал новых владельцев команды

Президентом Дженоа стал личный врач Сильвио Берлускони / Фото: Коллаж: Сегодня

После завершения сделки по приобретению клуба американской холдинговой компанией 777 Partners, новым президентом был назначен Альберто Зангрилло, сообщает официальный сайт Дженоа.

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Стоит отметить, что активы американской компании 777 Partners оцениваются в три миллиарда долларов, так что проблем с новыми трансферами у Шевы не должно возникнуть.

О новом президенте "грифонов" известно, что профессор Альберто Дзангрилло является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца Милана Сильвио Берлускони.

777 Partners è la nuova proprietaria del Genoa. Il professor Alberto #Zangrillo è il nuovo Presidente.



https://t.co/6ELaE4wWmepic.twitter.com/oIDS4hxCbj — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 15, 2021

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Похоже, что назначение Шевы на пост главного тренера Дженоа не обошлось без протекции влиятельного итальянца. Напомним, что в 2005 году Сильвио Берлускони стал крестным отцом Джордана – старшего сына Андрея Шевченко.

Добавим, что предыдущим владельцем генуэзского клуба был итальянский бизнесмен Энрико Прециози. Он владел клубом с 2003 года.

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Напомним, 7 ноября новым главным тренером Дженоа стал Андрей Шевченко. Сейчас Дженоа находится в "зоне вылета" и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

Свой дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – в домашнем поединке против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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