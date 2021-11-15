Без кума Шевы не обошлось? Личный врач Берлускони возглавил Дженоа

После завершения сделки по приобретению клуба американской холдинговой компанией 777 Partners, новым президентом был назначен Альберто Зангрилло, сообщает официальный сайт Дженоа.
Читайте также: Малиновский пообещал Шевченко проблемы в матчах с Аталантой
Стоит отметить, что активы американской компании 777 Partners оцениваются в три миллиарда долларов, так что проблем с новыми трансферами у Шевы не должно возникнуть.
Далее по теме
О новом президенте "грифонов" известно, что профессор Альберто Дзангрилло является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца Милана Сильвио Берлускони.
777 Partners è la nuova proprietaria del Genoa. Il professor Alberto #Zangrillo è il nuovo Presidente.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 15, 2021
https://t.co/6ELaE4wWmepic.twitter.com/oIDS4hxCbj
Похоже, что назначение Шевы на пост главного тренера Дженоа не обошлось без протекции влиятельного итальянца. Напомним, что в 2005 году Сильвио Берлускони стал крестным отцом Джордана – старшего сына Андрея Шевченко.
Добавим, что предыдущим владельцем генуэзского клуба был итальянский бизнесмен Энрико Прециози. Он владел клубом с 2003 года.
Напомним, 7 ноября новым главным тренером Дженоа стал Андрей Шевченко. Сейчас Дженоа находится в "зоне вылета" и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.
Свой дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – в домашнем поединке против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.
Читайте также: