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Без кума Шевы не обошлось? Личный врач Берлускони возглавил Дженоа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 ноября, 21:42
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Сегодня клуб Андрея Шевченко презентовал новых владельцев команды
Президентом Дженоа стал личный врач Сильвио Берлускони
Президентом Дженоа стал личный врач Сильвио Берлускони / Фото: Коллаж: Сегодня

После завершения сделки по приобретению клуба американской холдинговой компанией 777 Partners, новым президентом был назначен Альберто Зангрилло, сообщает официальный сайт Дженоа.

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Стоит отметить, что активы американской компании 777 Partners оцениваются в три миллиарда долларов, так что проблем с новыми трансферами у Шевы не должно возникнуть.

О новом президенте "грифонов" известно, что профессор Альберто Дзангрилло является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца Милана Сильвио Берлускони.

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Похоже, что назначение Шевы на пост главного тренера Дженоа не обошлось без протекции влиятельного итальянца. Напомним, что в 2005 году Сильвио Берлускони стал крестным отцом Джордана – старшего сына Андрея Шевченко.

Добавим, что предыдущим владельцем генуэзского клуба был итальянский бизнесмен Энрико Прециози. Он владел клубом с 2003 года.

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Напомним, 7 ноября новым главным тренером Дженоа стал Андрей Шевченко. Сейчас Дженоа находится в "зоне вылета" и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

Свой дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – в домашнем поединке против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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