Шевченко против Моуринью. Тренер Ромы показал, как готовится к дебюту украинца

В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера Дженоа. В Генуе соперником Шевченко будет Рома, которую возглавляет Жозе Моуринью.
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Это символическое противостояние, учитывая, что 15 лет назад под руководством Моуринью украинец играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.
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В своем Instagram Жозе Моуринью показал, как готовится к будущему противостоянию. Тренер римлян просматривает матчи Дженоа, а потом анализирует информацию.
В турнирной таблице Рома идет на 5-м месте, а Дженоа – 18-я.
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