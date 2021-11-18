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Главное, чтобы не сглазил. Галлиани назвал сильные стороны Шевченко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 ноября, 09:28
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Для успешной работы в Дженоа у экс-наставника сборной Украины есть все, уверен его прежний босс Адриано Галлиани
Галлиани с оптимизмом смотрит на тренерскую карьеру Шевченко
Галлиани с оптимизмом смотрит на тренерскую карьеру Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший вице-президент Милана, а ныне генеральный директор Монцы Адриано Галлиани, поделился своим мнением о развитии тренерской карьеры своего любимчика в Италии.

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Для достижения результата у Шевы есть все составляющие успеха, а условия для работы в Дженоа просто замечательные, считает авторитетный функционер.

"Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет дать хороший результат в Дженоа.

Шевченко умен, он самоотвержен, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов", – цитирует Галлиани TUTTOmercatoWEB.

Ранее Галлиани утверждал, что добиться успеха в Серии А Шеве поможет Мауро Тассотти – его ассистент по сборной Украины.

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Напомним, что Андрей Шевченко 7 ноября возглавил Дженоа, подписав контракт до лета 2024 года. Зарплата украинского специалиста в генуэзском клубе составляет 1,8 млн евро в год.

После 12 туров "грифоны" занимают 17 место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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Исправить ситуацию Шевченко намерен уже в ближайшее воскресенье, когда Дженоа встретится с Ромой, командой своего бывшего тренера по Челси Жозе Моуринью.

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