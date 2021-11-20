Моуринью пожелал Шеве проиграть

Перед воскресным матчем против Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко, тренер Ромы Жозе Моуринью пожелал украинцу выиграть много трофеев, но в данном конкретном поединке – проиграть.
"Мое первое воспоминание о Шевченко? То, как он играл. Если ты выигрываешь "Золотой мяч", Лигу чемпионов, ты творишь историю".
"Это его первый опыт работы тренером на клубном уровне. Он проделал хорошую работу со сборной Украины, доказав, что у него есть четкая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что он спокойный человек".
"Я желаю ему пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев", – приводит слова Жозе Моуринью Football Italia.
При этом перед матчем с Дженоа Моуринью посетовал:
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"Всю работу, которую мы проделали за неделю, можно выбросить в мусорку, потому что мы потеряли такого игрока, как Кристанте. Все три левых защитника выбыли. Кому-то придется играть не на родной позиции".
Напомним, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.
Отметим, что после 12 туров Серии А Дженоа пребывает на 17-й строчке, возле зоны вылета, Рома – на шестой.
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