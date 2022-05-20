Перебити тварюк разом із Путіним. Алієв сказав, коли завершиться війна

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв різко висловився на адресу країни-агресорки та її диктатора

Олександр Алієв знає, що потрібно зробити з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України Олександр Алієв вступив до тероборони Києва. Мало хто чекав на такий патріотичний вчинок від уродженця Хабаровська.

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Наразі зірка Динамо продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ. В недавньому інтерв'ю Денисів TIME Алієв розповів, що чекає якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

"Я хочу одного: щоб ми швидше цих тварюк перебили всіх підряд разом із цим Путіним, щоб ми жили мирно, як раніше, раділи, усміхалися. І наші дітки раділи та дихали гарним повітрям. Справді, у нас в Україні гарне, чудове повітря. Ми сюди цих тварин не кликали, вони самі сюди прийшли, руйнують усі наші міста, і якнайшвидше, краще буде для них. Ти сам побачив, що у нас народ згуртований, і ми обов'язково переможемо всіх. А світ не дурень, і він допомагає нам у всьому, і він бачить чудово, що росіяни сюди напали. Ми їх тут не чекали та не хотіли їх бачити тут. Ось така моя думка", – сказав Алієв.

Зазначимо, що раніше Алієв заявив про плани піти в тижневий запій після перемоги над Росією.

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