Хто пам'ятає Астаф'єву? Екс-гравець Динамо жорстко пройшовся по співачці

Олександр Алієв заступився за Артема Мілевського, якого популярна модель звинуватила у непристойній поведінці

Олександр Алієв висловився про Дашу Астаф'єву

На початку травня розгорівся скандал між популярною співачкою Дашею Астаф'євою та футболістом Артемом Мілевським. Дівчина звинуватила екс-гравця Динамо у жебрацтві.

Астаф'єва нині є волонтером в одному з ресторанів і, за її інформацією, перетнулася з Мілею, який випрошував безкоштовний суп. Пізніше сам Мілевський висміяв Астаф'єву за ці слова.

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Висловив свою думку про слова Даші та головний "кент" футболіста Олександр Алієв. В інтерв'ю Денисів TIME він також з іронією пройшовся співачкою.

"Я цю ситуацію знаю. Не люблю, коли за рахунок людей піаряться. Ми знаємо, хто така Даша, хто вона і що вона, де вона і як вона. Кент мені розповів, що вона сиділа там і нібито чистила картоплю. Там же ходили камери і показували, що вона така правильна і хороша. Навіть якби Тьома прийшов і попросив цей суп, нехай і собі. Тобі, що було важко налити цей черпак супу і дати йому? Жодної проблеми не було б. Він же не ходив містом і не знімав, що допомагає. Кожен робить те, що може. Я взяв зброю до рук, він допомагав гуманітарною допомогою.

Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

А вона сиділа і показувала, що чистить картоплю. Вона хоч би вдома чистила картоплю? Даша, не піарь ніколи за рахунок кента! Я його завжди захищав і захищатиму. А те, що він там пив – це не твоя справа, що він може собі дозволити. Навіть якщо він пив і в нього був перегар, ти йому не наливала, щоб таке говорити. Ти можеш йому сказати про це, але не піаритися. Хто пам'ятає Астаф'єву? Хто її знає? Те, що вона голою показувала свою с*аку? Отже, забувають про Дашеньку і вона вирішила попіаритися за рахунок Тьоми.

Зазначимо, що раніше Алієв заявив про плани піти в тижневий запій після перемоги над Росією. Уродженець Хабаровська нині служить у лавах тероборони у Києві.