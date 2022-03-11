Параноїки. Син Луческу поставив діагноз Путіну та його оточенню

Батько Развана – Мірча Луческу, перші дні війни був у Києві і на собі відчув весь жах російських бомбардувань. Син Луческу в інтерв'ю грецьким ЗМІ висловив повну підтримку українському народу та засудив путінських маніяків, які розв'язали війну.
"Я не хотів би це коментувати. Але я на 150% душею з українським народом.
Це важко прийняти, зрозуміти, неймовірно, що сьогодні є ця війна.
Я не можу уявити, як у світі стільки параноїдальних розумів, які руйнують життя, сім'ї", – цитує Луческу-молодшого Sport24.gr.
Зазначимо, що президентом ПАОКа є російський мільярдер грецького походження Іван Саввіді. Він був депутатом Державної думи Росії від партії "Єдина Росія", лідером якої є кривавий диктатор Путін.
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