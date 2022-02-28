Луческу втік із Києва: "Українське телебачення не транслює кадри війни"

Луческу перший день вторгнення Росії в Україну заявляв, що не має наміру залишати столицю України.
Проте за кілька днів 77-річний тренер виїхав з України до Молдови, а звідти вирушив до рідної Румунії.
"Моя дружина Неллі та моя сім'я, побачивши кадри по телевізору, кілька днів благали мене повернутися. Я зробив це неохоче, після розмови з президентом Динамо та гравцями.
Я з ними в постійному контакті, мені потрібно знайти спосіб вивезти їх із Києва, особливо футболістів з сім'ями та дітьми. Вони більше не можуть там залишатися", – сказав Луческу в інтерв'ю Bresciaoggi.
А потім румунів зробив неоднозначну заяву. З його слів, українське ТБ не показує всієї правди.
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"На базі Динамо не було телебачення. Українське телебачення не хоче турбувати населення і не транслює кадри війни. Інформація прийшла до мене від моїх близьких у Румунії та багатьох моїх друзів по всьому світу, навіть з Брешії. Так що я наважився, але неохоче. Але ми повинні були зробити це, запобігши ризикам", – додав тренер.
При цьому Луческу впевнений, що самі росіяни проти війни, а головним винуватцем є Путін. Він сподівається, що незабаром настане перемир'я.
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