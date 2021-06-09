Папарацці зловили Луческу за порушенням правил дорожнього руху

Румунський тренер київського Динамо відпочиває на батьківщині і готовий допомагати збірної України і залишається в центрі уваги журналістів

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У ці дні наша національна команда готується до чемпіонату Європи. Як ми писали, Шеві в Бухаресті допомагають два зіркових румуна. Наставник Динамо Мірча Луческу запропонував старому знайомому підсобити, якщо, звичайно, знадобиться.

Тим часом сам ветеран тренерського цеху потрапив в об'єктиви телекамер. Румунські папараці наступні за Луческу, поки він з дружиною добирався на обід в ресторан в центрі столиці, розповів сайт evz.ro.

Водій позашляховика Мірчі зупинився дуже близько до ресторану, порушивши правила дорожнього руху. До нього одразу ж підійшла жінка-поліцейська, але, побачивши знаменитість, змінила гнів на милість і просто зробила зауваження припаркуватися правильно.

Втім, це не позбавило масивну машину від чергової неприємності. Трохи пізніше вже співробітник ресторану показував знаменитому тренерові і його водієві, де і як краще залишити машину. У підсумку все вирішилося спокійно. Правда, оператор ще вирішив познімати, як сім'я Луческу обідала.

Нещодавно Динамо продовжило контракт з Луческу до літа 2023-го. Нагадаємо, з киянами Мірча виграв всі три трофеї в Україні.

Згадаймо класні голи Шапаренка та Миколенка в матчі Колос – Динамо: