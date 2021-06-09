Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
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Папарацці зловили Луческу за порушенням правил дорожнього руху

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 20:15
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Румунський тренер київського Динамо відпочиває на батьківщині і готовий допомагати збірної України і залишається в центрі уваги журналістів
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У ці дні наша національна команда готується до чемпіонату Європи. Як ми писали, Шеві в Бухаресті допомагають два зіркових румуна. Наставник Динамо Мірча Луческу запропонував старому знайомому підсобити, якщо, звичайно, знадобиться.

Тим часом сам ветеран тренерського цеху потрапив в об'єктиви телекамер. Румунські папараці наступні за Луческу, поки він з дружиною добирався на обід в ресторан в центрі столиці, розповів сайт evz.ro.

Водій позашляховика Мірчі зупинився дуже близько до ресторану, порушивши правила дорожнього руху. До нього одразу ж підійшла жінка-поліцейська, але, побачивши знаменитість, змінила гнів на милість і просто зробила зауваження припаркуватися правильно.

Втім, це не позбавило масивну машину від чергової неприємності. Трохи пізніше вже співробітник ресторану показував знаменитому тренерові і його водієві, де і як краще залишити машину. У підсумку все вирішилося спокійно. Правда, оператор ще вирішив познімати, як сім'я Луческу обідала.

В тренді

Нещодавно Динамо продовжило контракт з Луческу до літа 2023-го. Нагадаємо, з киянами Мірча виграв всі три трофеї в Україні.

Згадаймо класні голи Шапаренка та Миколенка в матчі Колос – Динамо:

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