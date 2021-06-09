Папарацци поймали Луческу за нарушением правил дорожного движения

Румынский тренер киевского Динамо отдыхает на родине и готов помогать сборной Украины и остается в центре внимания журналистов

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В эти дни наша национальная команда готовится к чемпионату Европы. Как мы писали, Шеве в Бухаресте помогают два звездных румына. Наставник Динамо Мирча Луческу предложил старому знакомому подсобить, если, конечно, понадобится.

Тем временем сам ветеран тренерского цеха попал в объективы телекамер. Румынские папарацци последили за Луческу, пока он с женой добирался на обед в ресторан в центре столицы, рассказал сайт evz.ro.

Водитель внедорожника Мирчи остановился очень близко к ресторану, нарушив правила дорожного движения. К нему сразу же подошла женщина-полицейский, но, увидев знаменитость, сменила гнев на милость и просто сделала замечание припарковаться правильно.

Впрочем, это не избавило массивную машину от очередной неприятности. Чуть позже уже сотрудник ресторана показывал знаменитому тренеру и его водителю, где и как лучше оставить машину. В итоге все разрешилось спокойно. Правда, оператор еще решил поснимать, как семья Луческу обедала.

Недавно Динамо продлило контракт с Луческу до лета 2023-го. Напомним, с киевлянами Мирча выиграл все три трофея в Украине.

Вспомним классные голы Шапаренко и Миколенко в матче Колос – Динамо: