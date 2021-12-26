Організм не витримує: друга смерть футболіста на полі за тиждень

Футболіст Соф'ян Лукар з Алжиру помер у результаті серцевого нападу після зіткнення з голкіпером своєї команди

Софьян Лукар помер після серцевого нападу / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагічний інцидент стався під час матчу чемпіонату Алжиру Оран – Саїд.

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У середині тайму Лукар зіштовхнувся з одноклубником. Він отримав медичну допомогу і повернувся у гру, але через 10 хвилин у нього стався серцевий напад.

Лукар був терміново відправлений до шпиталю, але помер дорогою. Футболісту було лише 28 років. Сам же матч було зупинено після того, як іншим гравцям оголосили про те, що сталося, пише eurosport.ru.

Це друга смерть футболіста від серцевого нападу протягом останніх кількох днів. Напередодні ми писали, що 23-річний футболіст трагічно помер після втрати свідомості на тренуванні.

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Раніше ми писали, що 31-річного грецького футболіста знайдено задушеним у своїй машині. Звістка про смерть футболіста викликала шок у футбольної спільноти Греції.

А перед цим повідомлялося, що іспанський футболіст загинув під час заряджання телефону. Колишнього іспанського футболіста Сантьяго Отеро знайшли мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку.