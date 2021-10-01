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Він сумував за Україною: бомбардир "гірників" приступив до тренувань

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 жовтня, 11:59
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Гарна новина з тренувального табору донецького Шахтаря – до України після травми повернувся Жуніор Мораес
Жуніор Мораес відновився після травми
Жуніор Мораес відновився після травми / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

34-річний форвард не міг допомогти своїй команді в стартових турах чемпіонату України і Ліги чемпіонів.

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Після поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів з міланським Інтером (0:0), "гірники" розпочали підготовку до українського "класико" – матчу 10-го туру УПЛ з київським Динамо.

За тренуванням своєї команди спостерігав Жуніор Мораес, який прилетів до Києва .

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"Я знову тут, в Україні. Дуже щасливий і мотивований. Травма і відновлення – це складний момент, багато днів інтенсивної терапії, реабілітації, роботи.

Слава Богу, я повертаюся. Залишилося небагато часу до моменту, коли зможу вийти на футбольне поле. Дуже сумував!", – сказав Мораес клубній прес-службі.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав травму на тренуванні напередодні матчу 23-го туру минулого чемпіонату УПЛ з Олександрією. В кінці квітня 34-річному форварду зробили операцію після розриву хрестоподібної зв'язки коліна.

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Відновлення футболіста після важкої травми проходило в Бразилії і тривало більше п'яти місяців.

Відзначимо, що вже в найближчу неділю донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо. Після 9-ти турів чемпіонату України "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від "біло-синіх" на три очки.

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