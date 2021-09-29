29 вересня 19:45
Аталанта 1
Янг Бойз 0
29 вересня 19:45
Зеніт 4
Мальме 0
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Швидше одужуй, Лассіна! Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали травмованого Траоре

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 вересня, 21:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Форвард "гірників" отримав важку травму на початку поєдинку Ліги чемпіонів проти міланського Інтера
Баварія - Динамо
Баварія - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Терміни одужання нападника поки і невідомі, а найближчим часом на Траоре чекає операція.

Читайте також: Поділяємо біль і радість. Рінат Ахметов – про тренера Де Дзербі

Реклама

Щоб підтримати свого одноклубника, до лікарні Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.

"Сім'я Шахтаря з тобою, Лассіна Траоре! Якнайшвидшого одужання!" – побажали форварду на сторінці Шахтаря в Instagram.

Нагадаємо, що на 10-й хвилині матчу Шахтар – Інтер (0:0) Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.

Реклама

Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом
Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом / Фото: Getty Images

У поточному сезоні Траоре вже провів 13 матчів у всіх турнірах і забив дев'ять м'ячів.

Додамо, що сьогодні свій поєдинок у Лізі чемпіонів проведе київське Динамо. Дивитися онлайн-трансляцію Баварія – Динамо можна на нашому сайті.

Реклама

Також ми проведемо стрім матчу Баварія – Динамо на нашому Youtube-каналі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Баварія

Сьогодні

22:00

Динамо

1.11

12.5

30.0

Динамо

3 жовт

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти