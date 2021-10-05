Він ходить по полю: Луческу вказав на проблеми Мессі в ПСЖ

Парі Сен-Жермен програв в останньому турі чемпіонату Франції Ренну. Мессі провів на полі весь матч, але знову відзначитися не зумів.
Дивіться також: Мессі забив перший гол за ПСЖ і засмутив Зінченка (відео)
Гра аргентинця стала головною темою програми на румунському каналі Telekom Sport. В якості експерта виступив головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.
"Я не знаю, на що Мессі розраховував, але нелегко в 34 роки перейти в іншу команду і стати лідером. У Барселоні на нього грали всі, він ходив по полю, не пробігав більше восьми кілометрів за матч. Але коли у Ліонеля був м'яч в ногах, він міг вирішити долю матчу", – сказав Луческу.
Раніше французькі ЗМІ знищили аргентинця: "Мессі зів'яв і більше не впливає на гру".
Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен п'ять матчів і забив один гол.
Читайте також:
- Роналду втер носа Мессі: оприлюднені ТОП-10 футболістів за доходами
- Швидко освоївся: Мессі влаштував побачення в Парижі
- Армія фанатів ПСЖ різко зросла: підписання Мессі зіграло свою роль
- ПСЖ платитиме Мессі зарплату в криптовалюті
- Мессі і Роналду знову в прольоті: УЄФА назвав трьох найкращих футболістів року