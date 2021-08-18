Швидко освоївся: Мессі влаштував побачення в Парижі

Зірка Парі-Сен-Жермена Ліонель Мессі сходив на побачення зі своєю дружиною в паризький ресторан, де вони скуштували страви місцевої кухні

Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою / Фото: Инстаграм

Новачок французького ПСЖ Ліонель Мессі починає знайомитися з паризькими пам'ятками, повідомляє The Sun. Після напружених перших днів після переїзду з Барселони, Ліонель зі своєю дружиною Антонеллою вирішили розвіятися, влаштувавши побачення в паризькому ресторані.

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Капітан збірної Аргентини поділився в Instagram фотографією романтичного вечора, на якому вони з дружиною насолоджувалися знаменитою французької кухнею.

Після переїзду з Барселони до Парижа аргентинець зі своєю сім'єю влаштувався в п'ятизірковому готелі Le Royal Monceau в центрі столиці Франції, вартістю 17 тисяч фунтів стерлінгів на добу. Але це тимчасово, адже Ліонель з Антонеллою вже розпочали пошуки варіантів нового житла.

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Антонелла Рокуццо / Фото: Instagram

Нагадаємо, Ліонель тепер продовжить свою кар'єру в Парі Сен-Жермені. Футболіст підписав контракт з французьким клубом на два роки з правом продовження на рік.

Ліонель Мессі вже в Парижі / Фото: REUTERS

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений передплатний бонус у розмірі 40 млн євро.