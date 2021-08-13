Серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продають за мільйон доларів

Під час прощальної прес-конференції в Барселоні Ліонель Мессі розплакався. Тепер серветку, якою футболіст витирав сльози, продають на аукціоні

Мессі плакав, йдучи з Барселони

На початку серпня Ліонель Мессі залишив Барселону. На прощальній прес-конференції футболіст розплакався.

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І ось тепер серветку, якою Мессі витирав сльози, збираються продати. Її виставили на аукціон за надзвичайною ціною – за один мільйон доларів.

У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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Свою кар'єру Ліонель тепер продовжить в Парі Сен-Жермен. Футболіст підписав контракт з французьким клубом на два роки з правом продовження на рік.

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений бонус у розмірі 40 млн євро.

Разом, 122 млн євро за два роки. І це – не рахуючи премії, якщо Лео виграє Лігу чемпіонів з ПСЖ або візьме ще один "Золотий м'яч".