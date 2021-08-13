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Серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продають за мільйон доларів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
13 серпня, 16:45
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Під час прощальної прес-конференції в Барселоні Ліонель Мессі розплакався. Тепер серветку, якою футболіст витирав сльози, продають на аукціоні
Мессі плакав, йдучи з Барселони
Мессі плакав, йдучи з Барселони

На початку серпня Ліонель Мессі залишив Барселону. На прощальній прес-конференції футболіст розплакався.

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І ось тепер серветку, якою Мессі витирав сльози, збираються продати. Її виставили на аукціон за надзвичайною ціною – за один мільйон доларів.

У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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Свою кар'єру Ліонель тепер продовжить в Парі Сен-Жермен. Футболіст підписав контракт з французьким клубом на два роки з правом продовження на рік.

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений бонус у розмірі 40 млн євро.

Разом, 122 млн євро за два роки. І це – не рахуючи премії, якщо Лео виграє Лігу чемпіонів з ПСЖ або візьме ще один "Золотий м'яч".

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О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
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7
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Олександрія
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Шахтар
3
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Металіст 1925
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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