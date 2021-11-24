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7 грудня 22:00
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Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Металіст 1925 --
Колос --
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Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
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Черговий скандал у Катарі: журналістів заарештували без пояснення причин

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 15:11
В закладинки
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Двох норвезьких журналістів було затримано у Катарі. Вони висвітлювали життя мігрантів, задіяних на будівельних об'єктах ЧС-2022.
У Катарі великі проблеми зі свободою ЗМІ
У Катарі великі проблеми зі свободою ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Кореспондентів було заарештовано поліцією Катару пізно ввечері 21 листопада, перед їх від'їздом з Дохи.

Читайте також: ФІФА це не сподобається. Агент ЦРУ допоміг Катару стати країною-господаркою ЧС-2022

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Імена заарештованих журналістів – Халвор Екеланд та Локман Горбані. Вони працюють на Норвезьку мовну корпорацію (NRK): Екеланд – співробітник спортивного розділу NRK, Горбані – штатний фотограф NRK.

Халвор Екеланд

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Локман Горбані

Журналісти були у репортажній поїздці до Катару, де висвітлювали підготовку до чемпіонату світу з футболу.

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Через два дні після арешту репортери були звільнені і 24 листопада вранці вони прибули до Копенгагена, повертаючись до Осло.

"Нас заарештували у готелі в неділю ввечері. Нас відвезли до поліцейської дільниці, і ми пробули там кілька годин. Нас допитували, але насамперед ми раді повернутися до Європи.

Ми мали важкі часи. Ми проведемо низку зустрічей з NRK, з'ясуємо низку речей і зрештою повернемося з коментарями.

Неприпустимо, щоб ЗМІ заважали займатися вільною та незалежною журналістикою на одному із найбільших спортивних заходів у світі. Ми повернемось до цього і вирішуватимемо цю проблему з ФІФА", – цитує слова Екеланд NRK.

NRK не отримала пояснень від влади Катару, чому було заарештовано двох журналістів.

Екланд та Горбані робили репортаж про підготовку Катару до ЧС-2022. Увечері 21 листопада вони підготували сюжет про умови роботи та життя трудящих-мігрантів під час прямої трансляції в програмі новин NRK. Незабаром після виходу репортажу, журналістів було заарештовано біля готелю, в якому вони жили.

Катар має величезні проблеми зі свободою ЗМІ. Країна посідає 123-є місце у списку ООН зі свободи преси у світі. Норвегія посідає перше місце у списку, заснованому на індексі, складеному організацією "Репортери без кордонів".

Катар неодноразово звинувачували у порушенні прав людини. Відомо, що під час будівництва стадіонів та супутньої інфраструктури перед чемпіонатом світу, загинули понад 6,5 тисяч мігрантів, які брали участь у будівництві.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що в Катарі завершили будівництво останнього стадіону до мундіалю. Унікальна арена збудована з морських контейнерів.

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