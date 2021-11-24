Очередной скандал в Катаре: журналистов арестовали без объяснения причин

Два норвежских журналиста были задержаны в Катаре. Они освещали жизнь мигрантов задействованных на строительных объектах ЧМ-2022

В Катаре большие проблемы со свободой СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Корреспонденты были арестованы полицией Катара поздно вечером 21 ноября, перед их отъездом из Дохи.

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Имена арестованных журналистов – Халвор Экеланд и Локман Горбани. Они работают на Норвежскую вещательную корпорацию (NRK): Экеланд – сотрудник спортивного раздела NRK, Горбани – штатный фотограф NRK.

Халвор Экеланд

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Локман Горбани

Журналисты были в репортажной поездке в Катар, где освещали подготовку к чемпионату мира по футболу в следующем году.

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Спустя два дня после ареста репортеры были освобождены и 24 ноября утром они прибыли в Копенгаген, возвращаясь в Осло.

"Нас арестовали в отеле в воскресенье вечером. Нас отвезли в полицейский участок, и мы пробыли там несколько часов. Нас допрашивали, но в первую очередь мы рады вернуться в Европу. У нас были трудные времена. Мы проведем ряд встреч с NRK, выясним ряд вещей и в конце концов вернемся с комментариями. Недопустимо, чтобы СМИ мешали заниматься свободной и независимой журналистикой на одном из крупнейших спортивных мероприятий в мире. Мы вернемся к этому и будем решать эту проблему с ФИФА", – цитирует слова Экеланд NRK.

NRK не получила объяснений от властей Катара, почему были арестованы два журналиста.

Экланд и Горбани делали репортаж о подготовке Катара к ЧМ-2022. Вечером 21 ноября они подготовили сюжет об условиях работы и жизни трудящихся-мигрантов во время прямой трансляции в новостной программе NRK. Вскоре после выхода репортажа, журналисты были арестованы возле отеля в котом они жили.

Катар испытывает огромные проблемы со свободой СМИ. Страна занимает 123-е место в списке ООН по свободе прессы в мире. Норвегия занимает первое место в списке, основанном на индексе, составленном организацией "Репортеры без границ".

Катар неоднократно обвиняли в нарушении прав человека. Известно, что во время строительства стадионов и сопутствующей инфраструктуры перед чемпионатом мира, погибли более 6,5 тысячи мигрантов, принимавших участие в строительстве.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Катаре завершили строительство последнего стадиона к мундиалю. Уникальная арена построена из морских контейнеров.