22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Катарі відкрили стадіон, який обріжуть після мундіалю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 жовтня, 08:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Досі побудували арену на 40 тисяч глядачів, яка прийматиме матчі чемпіонату світу. А після ЧС-2022 кількість місць на стадіоні скоротять в два рази
Стадіон Аль-Тумама в Досі
Стадіон Аль-Тумама в Досі / Фото: REUTERS

Стадіон "Аль-Тумама", який прийматиме матчі чемпіонату світу 2022 року в Катарі, здали в експлуатацію.

Арена розташована в столиці Катару Досі. Це перший стадіон, спроектований катарським архітектором Ібрагімом Джайдена. За формою він нагадує гафію – чоловічий головний убір, який є важливою частиною традиційного костюма цієї місцевості. Місткість стадіону становить 40 тисяч глядачів.

Реклама

Він прийматиме матчі аж до стадії чвертьфіналу. Після завершення турніру місткість стадіону буде зменшена до 20 000, а надлишки глядацьких крісел будуть передані в країни, що розвиваються.

Реклама

"Катар продовжує дивувати футбольний світ, і це продовжиться до кінця чемпіонату світу. Стадіон "Аль-Тумама" – ще один твір мистецтва, що має велике значення для країни. Я мрію швидше стати свідком першого чемпіонату світу на Близькому Сході. Також я хотів би подякувати еміру Катару за ті зусилля, які країна докладає для того, щоб провести найкращий чемпіонат світу", – сказав президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.

На місці верхніх трибун з'явиться бутік-готель, а на території стадіону – філія всесвітньої відомої клініки Aspetar Sports Clinic. Отже, стадіон не перестане бути корисним протягом багатьох років після завершення чемпіонату світу з футболу.

Офіційне відкриття арени пройшло перед початком фінального матчу щорічного Кубка еміра Катару, в якому Аль-Садд обіграв Аль-Райян. Основний час завершився внічию (1:1), а в серії пенальті команда Хаві виявилася точніше (5:4).

Реклама

Чемпіонат світу пройде з 21 листопада по 18 грудня в п'яти містах на восьми стадіонах.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

Завтра

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Завтра

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
1:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти