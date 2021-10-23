У Катарі відкрили стадіон, який обріжуть після мундіалю

Стадіон "Аль-Тумама", який прийматиме матчі чемпіонату світу 2022 року в Катарі, здали в експлуатацію.
Арена розташована в столиці Катару Досі. Це перший стадіон, спроектований катарським архітектором Ібрагімом Джайдена. За формою він нагадує гафію – чоловічий головний убір, який є важливою частиною традиційного костюма цієї місцевості. Місткість стадіону становить 40 тисяч глядачів.
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Він прийматиме матчі аж до стадії чвертьфіналу. Після завершення турніру місткість стадіону буде зменшена до 20 000, а надлишки глядацьких крісел будуть передані в країни, що розвиваються.
"Катар продовжує дивувати футбольний світ, і це продовжиться до кінця чемпіонату світу. Стадіон "Аль-Тумама" – ще один твір мистецтва, що має велике значення для країни. Я мрію швидше стати свідком першого чемпіонату світу на Близькому Сході. Також я хотів би подякувати еміру Катару за ті зусилля, які країна докладає для того, щоб провести найкращий чемпіонат світу", – сказав президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.
На місці верхніх трибун з'явиться бутік-готель, а на території стадіону – філія всесвітньої відомої клініки Aspetar Sports Clinic. Отже, стадіон не перестане бути корисним протягом багатьох років після завершення чемпіонату світу з футболу.
Офіційне відкриття арени пройшло перед початком фінального матчу щорічного Кубка еміра Катару, в якому Аль-Садд обіграв Аль-Райян. Основний час завершився внічию (1:1), а в серії пенальті команда Хаві виявилася точніше (5:4).
Чемпіонат світу пройде з 21 листопада по 18 грудня в п'яти містах на восьми стадіонах.