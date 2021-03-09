"Там загинули 6700 робітників": у Німеччині закликають бойкотувати чемпіонат світу в Катарі

Світовий футбольний форум в Катарі в наступному році пройде в незвичайні терміни. ФІФА збирається його провести в листопаді-грудні. Тим часом в Німеччині виступають із закликом до Німецького футбольного союзу (DFB) бойкотувати турнір в зв'язку з незабезпеченням заходів безпеки на будівництві стадіонів.

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Раніше 67 мігрантів з Непалу загинули при підготовці до ЧС-2022. Сім'ям довелося довго чекати отримання тіл родичів.

Своє звернення до чиновників опублікувало об'єднання вболівальників "Pro Fans". У ньому, зокрема, йдеться про смерті на будівництвах:

"Давно відомо про нелюдські умови праці при будівництві інфраструктури чемпіонату світу з футболу в Катарі. Робітники-мігранти отримують мізерну заробітну плату в умовах експлуатації і відсутності безпеки праці. ЗМІ вже повідомили про 6700 загиблих на будівельних майданчиках станом на середину лютого. Кожні сім годин там помирає робочий з Індостану. Занадто пізно рятувати ці життя. Але ми не можемо ігнорувати це".

Після чого лунає радикальний заклик:

"Немає нічого, що могло б виправдати прийняття порушень прав людини в Катарі. Ми закликаємо DFB відмовитися від участі в чемпіонаті. Участь в пишному футбольному святі на могилах тисяч робітників-мігрантів – кінець етики та гідності. Ми впевнені, що за прикладом Німеччини підуть і інші".

Тим часом, ФІФА хоче змусити Бразилію та Аргентину грати в Європі.

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Згадаймо, як збірна Німеччини обіграла українців у Лізі націй минулої осені:

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