Обмив перемогу над Спартаком! Тренер Легії на пресконференції відкоркував дві пляшки пива

Наставник варшавської команди Чеслав Міхневич оригінально відзначив виграш матчу Ліги Європи в Москві

Тренер Легії Міхневич святкує перемогу / Фото: Twitter

Польська Легія в першому турі Ліги Європи обіграла в Москві Спартак 1:0, забивши на 91-й хвилині. Відзначився косовський форвард Лірим Кастраті.

Тренер поляків Чеслав Міхневич, не відкладаючи справу в довгий ящик, вирішив відсвяткувати цю подію на пресконференції відразу після фінального свистка.

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Міхневич майстерно відкоркував дві пляшки пива, які стояли на столі, – собі, а також дівчині – прес-секретарці Легії. Запропонував відкрити пиво тренер і захиснику варшавян Матеушу Вітесці, який перебував разом з ним за столом. Але той відмовився.

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І поки відповіді учасників пресконференції перекладали російською, тренер Легії потягував пиво, насолоджуючись перемогою своєї команди в столиці РФ.

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Відзначимо, що в складі Легії перші 59 хвилин матчу провів український опорник Ігор Харатін.