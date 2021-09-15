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Калиниченко розповів Федуну, що йому потрібно зробити зі Спартаком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 вересня, 22:44
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Колишній футболіст збірної України за словом в кишеню не полізе. Після поєдинку Ліги Європи між Спартаком та Легією екс-спартаківець звернувся до президента "червоно-білих"
Спартак у стартовому матчі Ліги Європи програв Легії
Спартак у стартовому матчі Ліги Європи програв Легії / Фото: Reuters

Екс-футболіст збірної України і московського Спартака Максим Калініченко різко висловився на адресу президента "червоно-білих" в своєму Twitter, після їхньої поразки від Легії 0:1 у матчі першого туру Ліги Європи.

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"Леонід Арнольдович Федун, будь ласка, продайте клуб! Сил дивитися на це все вже немає...", написав Калініченко.

Нагадаємо, що Спартак програв аутсайдеру польського чемпіонату у першому турі Ліги Європи. У складі Легії зі стартових хвилин грав півзахисник збірної України Ігор Харатін, який був замінений на 59 хвилині гри.

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Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Максим Калініченко протягом восьми років виступав за московський Спартак. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.

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