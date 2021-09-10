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Як нам далі жити з Росією? Та ніяк! Позиція колишнього гравця збірної України після життя в РФ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 вересня, 09:26
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Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко не бачить для нашої країни майбутнього з Росією. Він хоче, щоб в Україні швидше відновився мир
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Калиниченко вісім років жив в Росії, коли виступав за московський Спартак. Але зараз він розуміє, що шляху двох країн розійшлися. Раніше він заявив, що збірна України сильніша за Росію.

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"Як нам далі жити з Росією? Та ніяк не жити. Вона йде своїм шляхом, а Україна, я сподіваюся, піде і далі своїм шляхом. Це надовго, і все це розуміють.

Звичайно, я дуже хочу, щоб якомога швидше закінчилася війна. Але не бачу, яким чином це може статися.

Не бачу хоча б з тієї причини, що, на мій погляд, в політичному сенсі кожну зі сторін ця ситуація якимось чином влаштовує. На жаль. Чому так – не хочу вникати, набридло. Думаю, як і багатьом.

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Максим Калиниченко зрівняв силу України і Росії
Максим Калиниченко зрівняв силу України і Росії / Фото: Twitter

Просто шкода тих людей, у яких забрали життя в прямому сенсі цього слова, і тих, у кого відібрали звичне життя – вдома, бізнес, середовище проживання. Це дійсно страшно.

Хочу, щоб всі це швидше закінчилося і відновився мир. Але, повторюся, яким чином і коли це може статися – поки не бачу", – сказав Калиниченко в коментарі Youtube-каналі Бомбардир.

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Калиниченко протягом восьми років виступав за московський Спартак. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.

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