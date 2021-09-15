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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Калиниченко рассказал Федуну, что ему нужно сделать со Спартаком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 22:44
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Бывший футболист сборной Украины за словом в карман не полезет. После поединка Лиги Европы между Спартаком и Легией экс-спартаковец обратился к президенту "красно-белых"
Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии
Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии / Фото: Reuters

Экс-футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко резко высказался в адрес президента "красно-белых" в своем Twitter, после их поражения от Легии 0:1 в матче первого тура Лиги Европы.

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"Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...", написал Калиниченко.

Напомним, что Спартак проиграл аутсайдеру польского чемпионата в первом туре Лиги Европы. В составе Легии со стартовых минут играл полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который был заменен на 59 минуте игры.

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Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006
Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Отметим, что Максим Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.

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