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Обмыл победу над Спартаком! Тренер Легии на пресс-конференции откупорил две бутылки пива

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 сентября, 09:02
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Наставник варшавской команды Чеслав Михневич оригинально отметил выигрыш матча Лиги Европы в Москве
Тренер Легии Михневич празднует победу
Тренер Легии Михневич празднует победу / Фото: Twitter

Польская Легия в первом туре Лиги Европы обыграла в Москве Спартак 1:0, забив на 91-й минуте. Отличился косовский форвард Лирим Кастрати.

Тренер поляков Чеслав Михневич, не откладывая дело в долгий ящик, решил отпраздновать это событие прямо на пресс-конференции сразу после финального свистка.

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Михневич мастерски откупорил две бутылки пива, стоявшие на столе, – себе, а также девушке – пресс-секретарю Легии. Предложил открыть пиво тренер и защитнику варшавян Матеушу Витеске, находившемуся вместе с ним за столом. Но тот отказался.

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И пока ответы участников пресс-конференции переводили на русский, тренер Легии потягивал пиво, наслаждаясь победой своей команды в столице РФ.

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Отметим, что в составе Легии первые 59 минут матча провел украинский опорник Игорь Харатин.

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