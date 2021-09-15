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Інтер --
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Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
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Рух --
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Верес --
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Зоря --
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Колос --
Ворскла --
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Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Польський аутсайдер з українцем змусив капітулювати Спартак у Москві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 вересня, 20:39
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Ігор Харатін успішно дебютував за Легію в єврокубках. Український хавбек вийшов у старті й відіграв 59 хвилин, а в компенсований час його команда вирвала мінімальну перемогу
Лірім Кастраті з Легії поставив на коліна Спартак
Лірім Кастраті з Легії поставив на коліна Спартак / Фото: Reuters

Незважаючи на те, що практично всі матчі першого туру групового раунду Ліги Європи будуть зіграні 16 вересня, перший поєдинок турніру було зіграно на день раніше.

Читайте також: Шериф – Шахтар та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 15 вересня

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У Москві місцевий Спартак приймав польську Легію, за яку виступає український хавбек Ігор Харатін. Для нього цей поєдинок став дебютним за новий клуб в єврокубках.

Харатін вийшов у старті й відіграв 59 хвилин, після чого був замінений. Поєдинок йшов до нульової нічиєї, поки у компенсований час Лірім Кастраті не забив переможний гол у ворота бронзового призера чемпіонату Росії.

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Варто відзначити, що Легія за п'ять зіграних матчів набрала в чемпіонаті Польщі лише шість балів і займає 16 місце в турнірній таблиці.

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В іншому матчі групи C завтра зіграють англійський Лестер та італійський Наполі. Саме ці дві команди називають претендентами на вихід у плей-оф, а Легія і Спартак, на думку експертів, розіграють путівку в Лігу конференцій.

ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга Європи 2021/22

Група C, 1-й тур

Спартак (Росія) – Легія (Польща) – 0:1

Гол: Кастраті, 90+1

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