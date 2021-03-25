Володар "Золотого м'яча" наздогнав Срну по матчах за збірну, але не зміг святкувати

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч повторив рекорд колишнього захисника "Шахтаря" Даріо Срни за кількістю матчів за збірну Хорватії. Раніше Словенія обіграла Хорватію завдяки "кошмару" Шовковського.
Читайте також: Німеччина – Ісландія: онлайн-трансляція відбірного матчу ЧС-2022
Зустріч зі Словенією на старті відбірного турніру до ЧС-2022 стала для 35-річного володаря "Золотого м'яча" Модріча 134-ю у складі національної команди. Срна також провів 134 матчі за Хорватію і завершив виступи за збірну у 2016 році.
Але на велике розчарування Луки віце-чемпіони світу несподівано поступилися Словенії 0:1, не втримавши на 15-й хвилині Санді Ловріча. Наступний матч збірна Хорватії проведе в суботу, 27 березня проти Кіпру.
А після Модріча і Срни за кількістю ігор, проведених за збірну Хорватії, розташовуються Стіпе Плетікоса (114 матчів), Іван Ракітіч (106), Йосип Шимунич (105), Івіца Оліч (104), Ведран Чорлука (103).
Дивіться огляд матчу Словенія – Хорватія
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк