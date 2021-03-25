Німеччина – Ісландія: онлайн-трансляція відбірного матчу ЧС-2022

У четвер національні команди в Європи продовжують стартувати на шляху в Катар. дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022. В одному з поєдинків, у Дуйсбурзі, зустрічаються збірні Німеччини та Ісландії. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів.

Німеччина – Ісландія

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Розклади перед стартом. Колись острівна команда справила фурор на Євро-2016, але з тих пір багато води утекло. П'ять останніх матчів ісландці програли, а в двох очних дуелях з німцями були розбиті 0:3 і 0:6.

При цьому "Бундестім" лише раз поступився в 13 поєдинках останнім часом, правда, дуже боляче – 0:6 від Іспанії в Ліги націй. Так що Німеччина явно захоче знову підтвердити свою силу. Тим більше, нинішня кампанія – остання для багаторічного наставника Йоахіма Льова. Згадаймо, як іспанці познущались над німцями в Лізі націй минулої осені:

Прогнози. Букмекерські контори практично не залишають шансів гостям. Коефіцієнт на їх перемогу – 24! Тоді як на господарів – 1.15, на нічию – 8.70. У зустрічі очікується три голи, а найпопулярніші рахунки – 2:0 (коеф. – 6.30) і 3:0 (6.50). Дивіться, як недавно англійці розгромили ісландців.

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Де дивитись. На українському ТБ зустріч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 2". Старт трансляції – о 21:35. Також її можна подивитися через інтернет-сервіс OLL.TV.

Тим часом, суддя матчу Франція – Україна приніс вибачення Шевченку за помилку.

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