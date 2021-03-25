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Обладатель "Золотого мяча" догнал Срну по матчам за сборную, но не смог праздновать

25 марта, 17:35

Елена Павлова Елена Павлова

Лука Модрид разделил рекорд с бывшим капитаном "Шахтера", но Хорватия проиграла

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич повторил рекорд бывшего защитника "Шахтера" Дарио Срны по количеству матчей за сборную Хорватии. Ранее Словения обыграла Хорватию благодаря "кошмару" Шовковского.

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Встреча со Словенией на старте отборочного турнира к ЧМ-2022 стала для 35-летнего обладателя "Золотого мяча" Модрича 134-й в составе национальной команды. Срна также провел 134 матча за Хорватию и завершил выступления за сборную в 2016 году.

Но к большому разочарованию Луки вице-чемпионы мира неожиданно уступили Словении 0:1, не удержав на 15-й минуте Санди Ловрича. Следующий матч сборная Хорватии проведет в субботу, 27 марта против Кипра.

Лука Модрич
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Лука Модрич / Фото: Reuters

А после Модрича и Срны по количеству игр, проведенных за сборную Хорватии, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).

Смотрите обзор матча Словения – Хорватия

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рекорд сборная Хорватии Дарио Срна сборная Словении Лука Модрич квалификация чм
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