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Срна заробив пенальті, але Словенія обіграла Хорватію завдяки "кошмару" Шовковського

13 березня, 19:58

Олег Люлька Олег Люлька

Легенди балканського футболу провели благодійний матч для допомоги регіону, що постраждав від землетрусу

У хорватській Петрині відбувся благодійний матч зірок. Легенди хорватського і словенського футболу провели товариську гру для допомоги регіону, що постраждав торік від землетрусу. Ініціаторами виступили президент УЄФА словенець Александер Чеферін і бос Хорватського футбольного союзу Давор Шукер.

У складі збірної Хорватії грав колишній капітан "Шахтаря", а нині директор з футболу донецького клубу Даріо Срна. Капітаном господарів був ексфутболіст "Мілана" Звонімір Бобан. Також у матчі взяли участь такі хорватські зірки, як ексголкіпер "Шахтаря" Стіпе Плетікоса, колишній півзахисник "Динамо" Ніко Кранчар, Давор Шукер, Альоша Асанович, Івіиця Олич, Даріо Шимич, Ігор Біщан.

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За словенців зіграли голова УЄФА Александер Чеферін, Миран Павлин, Міленко Ачимович, Мішо Бречко, Мілівоє Новакович.

У другому таймі 38-річний Срна заробив пенальті, який реалізував Шукер. Однак словенці зуміли відігратися, коли Новакович замкнув дальню штангу після подачі кутового, а потім і вийти вперед: відзначився Ачимович, котрий 1999-го забив ось цей гол-кошмар Шовковському:

Отже, 13 березня 2021 року завдяки Ачимовичу Словенія виграла у Хорватії з тим же рахунком 2:1, з яким 22 роки тому здолала Україну в плей-оф за вихід на Євро-2020.

Повне відео матчу зірок Хорватії і Словенії 1:2

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Фото – офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, раніше "Шахтар" виділив Хорватії понад два мільйони гривень для подолання наслідків землетрусу, підтримавши батьківщину свого багаторічного капітана Срни.

Дивіться, як Срна раніше забивав за "Шахтар"

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футбол Шахтар Донецьк збірна Хорватії Даріо Срна збірна Словенії

Джерело: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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