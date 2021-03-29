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"Нічого страшного": Малиновський про невдачу в матчі Україна – Фінляндія

29 березня, 08:52

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник збірної шкодує про втрачену перемогу, але не опускає руки

Вчора близько опівночі збірна України зіграла внічию з Фінляндією, упустивши перемогу з безглуздого пенальті. Отже, завершивши обидва стартові матчі з рахунком 1:1, підопічні Андрія Шевченка набрали два очки. У середу вони битимуться у Києві з командою Казахстану.

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Після гри своїми думками в коментарі телеканалу "Футбол 1" поділився один з лідерів нашої збірної Руслан Малиновський.

  • Про емоції:

"Потрібно трохи заспокоїтися, підтримати всіх хлопців, відкинути негативні моменти. Забили б у першому таймі, можна було закривати гру. Прикро, звичайно. Всі хлопці старалися створювати моменти. Фіни грали низьким блоком, важко було, але потрібно взяти хороші моменти з цієї гри".

  • Про саму гру:

"Ми непогано зіграли в обороні, тому що крім стандартів і аутів у суперника не було позиційних моментів. Пресингували агресивно, відбирали м'яч, перебудовувалися непогано. Я вважаю, що нам сьогодні не вистачило другого голу. Тому втратили очки з командою, яка нічого не створила по суті. Такі моменти у футболі потрібно дотискати, але нічого страшного".

/ Фото: Getty Images

  • Про майбутнє:

"Потрібно залишатися професіоналами. Це тільки друга гра, тому все може змінитися, попереду – довгий шлях. Зациклюватися на невдачі не потрібно, будемо просто дивитися вперед. З Францією ми показали змістовну гру і фінам не дали нічого зробити. Важливо в обороні уважно діяти і забивати більше".

Вашій увазі – всі результати і відеоогляди матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

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Дивіться огляд матчу Україна – Фінляндія:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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футбол коментарій збірна України збірна Фінляндії Руслан Малиновський
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