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Що це було? Україна втрачає перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022

28 березня, 23:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наша команда пропустила в кінці матчу з пенальті

Збірна України втратила перемогу над збірною Фінляндії в відбірковому матчі чемпіонату світу 2022 року – 1:1. Дебютний гол за національну команду забив Жуніор Мораес. Але потім Миколенко отримав червону за фол останньої надії, а Пуккі поховав всі наші надії.

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Перший тайм пройшов при нашій перевазі, але на гол Україна не награла. Можна відзначити хіба що пару напівмоментів – неточні удари Зубкова, постріл над поперечиною Яремчука. Був шанс і у гостей. Пуккі з лінії штрафного пробивав і м'яч рикошетом від Миколенка ледь не влетів у ворота.

Відразу після перерви фінська команда могла вийти вперед. Пуккі та Лода організували швидку контратаку з небезпечним ударом, але Матвієнко в стрибку не дав м'ячу полетіти в ствір воріт. Потім перспективний штрафний гостей завершився ударом повз ворота. У нас закручував в дальню "дев'ятку" Караваєв, але потрапив в голову захисника.

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Але Україна знову довела, що вміє витискати максимум з мінімуму. Граючи майже без моментів – ми забили. Спрацювала заміна Шевченка. Караваєв вирізав з правого флангу на лінію воротарського, де Мораес в дотик переправив м'яч у сітку.

Треба сказати, що пропустивши гол, фіни пішли вперед і створили один за одним три гольові моменти! Тоді відверто, пощастило нам. А гостям пощастило в кінцівці зустрічі. На 89-й хвилині Миколенко начудив у власному штрафному, заробив червону картку і пенальті. Пуккі точно пробив з точки!

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Україна – Фінляндія – 1:1
Голи: Мораес (80) – Пуккі (89, пен.)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Зубков (Марлос, 58), Малиновський, Макаренко (Коваленко, 78), Зінченко, Яремчук (Мораес, 67).

Фінляндія: Йорон, Гранлунд (Алхо, 17), Тойвіо, Араюурі, О'Шонессі, Райтала (Хамалайнен, 76), Кауко (Пог'янпало, 68), Камара, Шуллер (Тейлор, 76), Пуккі, Лод.

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Свій наступний матч у відборі на чемпіонат світу збірна України зіграє проти Казахстану 31 березня.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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