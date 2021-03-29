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"Ничего страшного": Малиновский о неудаче в матче Украина – Финляндия

29 марта, 08:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник сборной сожалеет об упущенной победе, но не упускает руки

Вчера около полуночи сборная Украины сыграла вничью с Финляндией, упустив победу с нелепого пенальти. Таким образом, завершив оба стартовых матча со счетом 1:1, подопечные Андрея Шевченко набрали два очка. В среду они сразятся в Киеве с командой Казахстана.

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После игры своими мыслями в комментарии телеканалу "Футбол 1" поделился один из лидеров нашей сборной Руслан Малиновский.

  • Об эмоциях:

"Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, отбросить негативные моменты. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры".

  • О самой игре:

"Мы неплохо сыграли в обороне потому, что кроме стандартов и аутов у соперника не было позиционных моментов. Прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола. Поэтому потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно дожимать, но ничего страшного".

/ Фото: Getty Images

  • О будущем:

"Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, впереди – длинный путь. Зацикливаться на неудаче не нужно, будем просто смотреть вперед. С Францией мы показали содержательную игру и финнам не дали ничего сделать. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше".

Вашему вниманию – все результаты и видеообзоры матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье.

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Смотрите обзор матча Украина – Финляндия:

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футбол комментарий Сборная Украины сборная Финляндии Руслан Малиновский
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