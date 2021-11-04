Неймовірний гол від українського вінгера: воротар лише провів м'яч поглядом

Український футболіст Ференцвароша Олександр Зубков забив гол у матчі Ліги Європи

Олександр Зубков забив гол у ворота Селтіка / Фото: ФК "Ференцварош"

У матчі 4-го туру Ліги Європи угорський Ференцварош грав на виїзді проти шотландського Селтіка. У стартовому складі угорського чемпіона вийшов гравець збірної України Олександр Зубков.

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На 11-й хвилині зустрічі, за рахунку 0:1 на користь шотланців, українець зумів забити гол у ворота кельтів.

Отримавши на фланзі пас від партнера по команді, Олександр із гострого кута перекинув м'яч через воротаря Селтіка. Голкіпер навіть не ворухнувся і лише поглядом провів м'яч у ворота.

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Зазначимо, що у трьох попередніх матчах Ференцварош не зумів набрати жодного очка.

Олександр Зубков у нинішньому сезоні зіграв за угорську команду у 16 поєдинках, в яких забив три голи та зробив три асисти.

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