Біль дня! Футболіст Аякса врізався пахом у штангу, забиваючи гол

Аякс достроково вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши Боруссію. Але забитий м'яч дався півзахиснику амстердамців Тадічу дорогою ціною

Тадич забив ціною травми / Фото: Reuters, Instagram

Аякс за два тури до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів забронював собі путівку до плей-оф турніру, здолавши на виїзді дортмундську Боруссію 3:1.

При цьому сербський півзахисник Аякса Душан Тадич заради того, щоб зробити рахунок у матчі 1:1, не пошкодував свого дітородного органу.

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У падінні Тадич переправив м'яч до сітки воріт Боруссії, після чого влетів у штангу пахом.

ВІДЕО ГОЛА ТАДИЧА

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Судячи з виразу обличчя Душана, йому було дуже боляче.

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Проте серб, котрий забив на 72-й хвилині, дограв матч у Дортмунді до кінця, вирішивши не просити заміну.

А після фінального свистка Душан Тадич навіть пожартував, написавши у себе в Instagram:

"Щоб виграти в Дортмунді, знадобилися яйця. Сподіваюся, штанга не надто постраждала".

Боруссія Д – Аякс – 1:3

Голи: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3

Вилучення: Гуммельс, 29 (Боруссія)