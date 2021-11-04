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Біль дня! Футболіст Аякса врізався пахом у штангу, забиваючи гол

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 11:02
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Аякс достроково вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши Боруссію. Але забитий м'яч дався півзахиснику амстердамців Тадічу дорогою ціною
Тадич забив ціною травми
Тадич забив ціною травми / Фото: Reuters, Instagram

Аякс за два тури до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів забронював собі путівку до плей-оф турніру, здолавши на виїзді дортмундську Боруссію 3:1.

При цьому сербський півзахисник Аякса Душан Тадич заради того, щоб зробити рахунок у матчі 1:1, не пошкодував свого дітородного органу.

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У падінні Тадич переправив м'яч до сітки воріт Боруссії, після чого влетів у штангу пахом.

ВІДЕО ГОЛА ТАДИЧА

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Судячи з виразу обличчя Душана, йому було дуже боляче.

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Проте серб, котрий забив на 72-й хвилині, дограв матч у Дортмунді до кінця, вирішивши не просити заміну.

А після фінального свистка Душан Тадич навіть пожартував, написавши у себе в Instagram:

"Щоб виграти в Дортмунді, знадобилися яйця. Сподіваюся, штанга не надто постраждала".

Боруссія Д – Аякс – 1:3
Голи: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Вилучення: Гуммельс, 29 (Боруссія)

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Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
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2
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Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
4
2
0
2
4
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3
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2
0
2
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7
2
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Пропущені 7
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4
0
0
4
2
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0
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35
2
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32
3
Зоря
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30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
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7:18
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